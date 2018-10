In campo per far dimenticare la pesante assenza di Leo Messi, ma Brasile-Argentina non regala gioie a Paulo Dybala: zero gol per l'attaccante della Juventus, che lascia il campo tra le critiche dei tifosi dell'Albiceleste e un'immagine che fa preoccupare quelli bianconeri.



ALLARME GINOCCHIO - Un clamoroso incrocio dei pali su punizione e poco altro nella prova della Joya, titolare con Icardi e Correa nel tridente e aspramente contestato sui social dai fan argentini, che hanno applaudito il cambio con il nerazzurro Lautaro Martinez. Piove sul bagnato per Dybala: le telecamere infatti lo hanno inquadrato in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro e un'altra sotto la coscia (foto ESPN Argentina), segnale di un possibile infortunio per l'attaccante della Juve, che farà ritorno in Italia nei prossimi giorni. Si attendono aggiornamenti dallo staff medico argentino sull'entità del problema.