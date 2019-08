L'Inter punta decisa su Cristiano Biraghi. La conferma arriva direttamente dalla Fiorentina, il club manager Giancarlo Antognoni prima della sfida di Coppa Italia contro il Monza ha parlato così a Rai Sport del terzino, escluso dall'undici titolare: "​Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta".



CHIESA - Non solo Biraghi, Antognoni commenta anche la situazione di Federico Chiesa, rimasto a Firenze nonostante i tanti rumors di mercato: "​Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa, capiamo il suo malumore".