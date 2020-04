Beh, se ce lo dicestiamo tranquilli. Anche se asi dice che “er sor tranquillo ha fatto 'na brutta fine”. A Sky Sport, in risposta alla domanda:Può essere uno dei più forti al mondo in futuro?", Cassano risponde: “Più forti al mondo no. Io lo vedo come una mezzala di grande fisicità e buona qualità.La premessa è cheSenza offesa eh Anto'. Non fosse così, non lo avrebbe buttato via nel modo in cui lo ha fatto. E d'altra parte, è il primo a riconoscerlo, con la consueta schiettezza ed onestà, Antonio. Forse, quando Cassano parla del talento lo riferisce a poche tipologie di calciatori, i 'numero 10' per capirci. O forse non ritiene che giocatori alla Lothar Matthaus, la divinità del pallone alla quale Zaniolo somiglia di più (per carità, con le chilometriche proporzioni eh!), siano figli di quel talento che lui,, hanno avuto in dono.E se così fosse, a mio avviso sarebbe un errore. Il talento non passa solo per i piedi di chi fa volare il pallone con la fantasia. Il talento è la perfezione difensiva di, la velocità con la capacità di controllare la palla di, oppure l'incredibile sesto senso nel leggere lo spazio di. Il calcio non è solo. Il calcio è una scultura composita nella quale ci sono i Cassano, ma anche i Zaniolo o quelli comeche li guardi e dici “ma questo dove va?”, poiOvvio: non ce l'ho mica con Cassano. Anzi, ho avuto il privilegio di vederlo giocare, qui a Roma, di raccontarne magie e fesserie. Ne ho amato il talento nella speranza che il suo idolo,, facesse il miracolo, trasformandogli la 'capoccia' come si dice qui da noi. Non i piedi, incantevoli sin da subito. E ogni volta che Antonio ricorda al mondo e a se stesso di essersi buttato via mi dispiace davvero tanto, perchè immagino il suo stato d'animo.