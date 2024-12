Antonio Silva-Juventus, Mendes strizza l'occhio: "Rimane uno dei migliori club d'Europa"

, potentissimo agente portoghese che sta per ricevere il premio come miglior procuratore europeo, ha parlato a Tuttosport cominciando da uno dei suoi assistiti, il difensore del Benfica, che interessa alla Juventus per sopperire agli infortuni di Bremer e Cabal:"La Juventus continua a essere uno dei migliori club d’Europa... ma il futuro appartiene a Dio. È un giocatore giovane con molta qualità, di livello mondiale. Ha già dimostrato il suo valore, ed è per questo che anche l’anno scorso alcuni dei migliori club europei volevano ingaggiarlo".

- Il classe 2003 del Benfica ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e una. La Juve ha avuto dei primi contatti esplorativi, forte del fatto che nell'agenzia c’è anche Francisco Conceiçao. L’idea dei bianconeri è quella di proporre al Benfica un prestito a pagamento e un diritto di riscatto alto, con la possibilità, eventualmente, di risedersi a parlare in estate per trattare un eventuale acquisto a titolo definitivo. L’obiettivo è strappare una sorta di priorità per un’operazione simile a quella che ha portato Conceiçao a Torino.

- "È un giocatore eccezionale, un incursore naturale che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ed è molto più di quello che si pensa! Francisco è felicissimo di giocare per la Juventus, che è sempre stato il suo desiderio. È molto felice", conferma Mendes a Tuttosport. "Il padre Sergio? È una questione di tempo, perché è un allenatore fenomenale. È un allenatore destinato a stare in qualsiasi squadra del mondo, così come è un serio candidato a vincere la Champions League con un grande club o le Coppe europee e mondiali con le squadre nazionali".