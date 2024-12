Juventus, Danilo: "Fischi a Vlahovic? Siamo tutti esseri umani e anche noi sbagliamo"

AFP or licensors

Dopo il pareggio tra, il capitano dei bianconeriha parlato ai microfono di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- ". Se in una prestazione buona o meno buon rimani li possono succedere queste cose. Martedì dobbiamo giocare ancora, ma dobbiamo andare avanti per dare subito una risposta".- "Non abbiamo parlato.. Noi da calciatori sbagliamo, ma con il massimo rispetto per la tifoseria che ci ha sempre supportato. Non è importante parlare degli episodi, ma piuttosto di come migliorare".

- ". Io vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più. Sarò sempre a disposizione per aiutare la squadra".- "Secondo me. Io ho imparato che quando si vince e si perde si ringraziano i tifosi. E fino a quando sono qui sarà così e ci saranno queste dinamiche. Non mi concentro su queste cose. Se si sbaglia si chiede scusa, ma sempre portando rispetto".