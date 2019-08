L'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez sarà il protagonista di una serie tv a lui dedicata e che sarà distribuita da Netflix. “Apache”, il suo soprannome, il titolo scelto per un prodotto nel quale il contributo dell'attuale giocatore del Boca Juniors è stato fondamentale. A partire dalla scelta dell'attore che avrebbe dovuto interpretare il suo personaggio, quel Balthazar Murillo individuato dopo aver visto una sua foto. Per assomigliare il più possibile al calciatore, “mi hanno messo una protesi dentale, sono andato dal logopedista per parlare come lui, ho lavorato anche sulle espressioni”. E ovviamente non poteva mancare l'inconfondibile cicatrice, uno dei tratti distintivi dell'infanzia di Tevez, raccontato nel suo percorso di crescita calcistico e non solo.



Le riprese sono state svolte proprio nel quartiere nel quale Tevez è cresciuto tra mille difficoltà, nel Barrio Ejército de los Andes, e in parte sono state seguite e supervisionate dall'ex nazionale argentino, capace di emozionare Murillo nel giorno del loro incontro. “Ci volevano due ore per applicare la cicatrice . Un giorno Mi dissero che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno. Poi mia madre disse: "Guarda chi è venuto". Mi giro e c'era Carlos. Sono rimasto impietrito, ero immobile e con quella cicatrice addosso... Ci siamo salutati e mi ha messo subito a mio agio. Penso che con questa serie le persone cominceranno a simpatizzare molto di più per lui, anche se non tifano Boca”.