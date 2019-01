Alberto Aquilani, ex centrocampista di Roma, Liverpool, Juve e Milan, da poco presidente della Spes Montesacro, rivive la sua carriera a Sky Sport: “Liverpool? Trovai una squadra molto forte, con Gerrard, Reina, Mascherano, Torres, Carragher, Kuyt e Glen Johnson, oltre a uno stadio fantastico. La Juve? Era il primo anno di Marotta e Paratici, le cose non andarono come volevamo. La Juve è sempre la Juve. Milan? Lì trovai Seedorf, Nesta, Inzaghi, Gattuso, Ibrahimovic e Robinho. I tre più forti con cui ho giocato sono Totti, Gerrard e Ibra”.





SU DE ROSSI - “L’età passa per tutti. Lui ha dimostrato che quando sta bene è un giocatore di altissimo livello ed è fondamentale per la squadra. Non so come stia fisicamente ora”.