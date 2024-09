Arabia Saudita 2034: i 15 incredibili stadi nelle 5 città per i Mondiali tra 10 anni

un' ora fa



I Mondiali di calcio 2034 segneranno il ritorno della massima competizione per nazionali in Medio Oriente: dopo il Qatar nel 2022, sarà la volta dell'Arabia Saudita a distanza di 12 anni, nel 2034. La proposta entusiasmante si poggia sulla costruzione e sulla ristrutturazione di 15 impianti avveniristici che sono pronti ad ospitare l'evento planetario, le migliaia di appassionati da tutto il mondo e una popolazione, quella locale, giovane e affascinata dal calcio, come dimostrano i tanti eventi con squadre europee che già si disputano sul territorio saudita.



E allora vediamo quali saranno gli stadi che tra 10 anni saranno teatro della competizione più importante nel calcio, una delle più importanti in generale nello sport a livello planetario.