Arabia Saudita in Europa per cercare investitori: spunta il Milan nei documenti ufficiali, la ricostruzione

L’sta adottando la fase 2 del suo progetto di entrare in modo sempre più endemico nel mondo del. Dopo aver portato stelle di prima grandezza nella, il campionato nazionale dove ora giocano tra gli altri, ora l’obiettivo pare essere un altro: basta spese folli sul mercato maSecondo un dossier de La Repubblica, lo stato mediorientale punta a tenere vivo l’interesse per lo sport più praticato al mondoche, con ogni probabilità, si svolgeranno proprio in quella nazione. Il Paese necessita dunque didiche siano diverse da quelle locali o dai fondi che qui agiscono, come. Con in mente questo compito e questo obiettivo, i ministri sauditi di Sport e Investimenti stanno tenendoda Londra a Stoccolma, da Monaco di Baviera a. È locosì com’è stato ribattezzato dal, il ministero per gli Investimenti della nazione, che a corredo di questi incontri sta presentando undi 46 pagine in cui si spiega la vision dei sauditi.

Nel “Why Saudi Sport 2024” si legge della volontà del governo di Riad di. L’introduzione deiin un contesto in cui tutti i club sono di proprietàpermetterebbe di aumentare ladi un torneo che interessa a pochi, dagli spettatori agli sponsor. Basti pensare che a fronte di, idel torneo per il 2022/23 sono stati. Paradossale come possa sembrare per un Paese che ha stanziatoper le federazioni sportive e conta di mettere in circolo altri, eppure l’Arabia Saudita sta chiedendoall’Europa. Lo sta facendo per attrarre nuovi investitori, supportare gli obiettivi del regno, rafforzare le partnership esistenti, crearne delle altre, privatizzare il settore, collaborare insomma.

Nelle presentazioni che vengono mostrate ai potenziali nuovi collaboratori del regno, gli arabi citano diversecome quelli con ilo la stessache, in Arabia Saudita, ha aperta unanel 2019 e altre ne aprirà. La novità però, come riporta sempre Repubblica, sta. I rossoneri sono citati insieme ad altre società sportive fra cui lao il, già oggi di proprietà saudita. Per quale motivo viene citato il Milan e quale sarebbe l’oggetto della futuracol club rossonero è ancora da capire. La società smentisce ma è un fatto che il club di proprietà del fondocompaia su un documento ufficiale del governo di Riad. Si attendono sviluppi.