Incredibile, Mancini contro il campionato saudita: "I giocatori locali non giocano più, è un problema"

"Today 50%-60% don't play the games"



non è persona banale e nemmeno questa volta, nelle vesti di commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita, ha deciso di smentirsi. Presentando la delicata sfida contro il Giappone, valevole per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, l'allenatore italiano. E, nello specifico, delle politiche messe in atto negli ultimi tempi dai club più importanti del campionato locale, rei di aver sottratto significativo tempo di gioco a molti calciatori potenzialmente eleggibili per la sua squadra.”, ha dichiarato da Jeddah Roberto Mancini., che tramite onerosi investimenti – con l'obiettivo di favorire la crescita del movimento e pubblicizzare la candidatura del Paese per i Mondiali del 2030 – ha portato in Arabia Saudita campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, ma anche Sergej Milinkovic-Savic e Sadio Mané. E dove recentemente è approdato anche l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, che ha assunto l'incarico alla guida dell'Al-Nassr capitanato da CR7., a pochi giorni dalle dimissioni rassegnate da ct dell'Italia, con cui nel 2021 ha conquistato gli Europei., avversario di giornata. La sua esperienza alla guida dei “figli del deserto” non è stata priva di difficoltà e di critiche per i risultati raggiunti. Nell'unica competizione internazionale disputata, la Coppa d'Asia 2024, i verdi sono stati eliminati agli ottavi di finale per mano della Corea del Sud.