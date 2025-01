Araujo-Juventus, cosa manca per chiudere l'accordo: le ultime

I momenti decisivi sono di fatto dietro l'angolo:Araujo-si sta trasformando in una vera e propria sfida strategica. Dopo le voci delle ultime ore, il club bianconero è pronto a spingere sull’acceleratore per chiudere l’operazione. La trattativa è ora entrata in una fase calda,Restanoda definire, con le parti impegnate a limare i margini dell’operazione. Le intenzioni reciproche sono chiare e positive, e si procede con una certa rapidità verso un possibile accordo.

La Juventus ha compiuto un grande passo avanti, con Araujo ormai primo nelle preferenze di Thiago Motta e Giuntoli. L’uruguaiano è diventato l’obiettivo prioritario, complice l’allontanamento di altre alternative comee l’intransigenza del Benfica su. Ora, però, resta da superare un ostacolo significativo:Il nodo principale è la: i catalani insistono per un obbligo di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe un. Sul resto, come l’ingaggio e il prestito con un indennizzo corposo, le parti sembrano più vicine.

- Un elemento da non trascurare è l’interesse della Premier League per Araujo.Nonostante ciò, i bianconeri hanno mosso passi concreti, distanziandosi dai concorrenti grazie a una proposta più strutturata.Una data chiave sarà domenica 12 gennaio, quando il Barcellona disputerà la finale di Supercoppa di Spagna.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui