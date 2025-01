Juventus, Araujo obiettivo numero uno: pressing totale sul Barcellona

Un’esigenza da soddisfare a stretto giro di posta.e che possa sopperire alle pesanti assenze di Bremer e Cabal, gravemente infortunatisi nel corso della prima parte della stagione. Il CFO Cristiano Giuntoli sta sondando numerose piste (da Antonio Silva del Benfica a David Hancko del Feyenoord), ma, centrale uruguaiano del Barcellona.Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano,. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti,, decimato dagli infortuni e con Danilo, capitano della Vecchia Signora, ormai in procinto di salutare il capoluogo piemontese, dopo essere stato escluso dal progetto zebrato.

Lato giocatore,per provare a trovare una quadra dal punto di vista economico e contrattuale (Araujo ha sì un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma guadagna 6 milioni di euro a stagione, una cifra che rischia di allontanare le pretendenti):. Soluzione a cui, almeno per ora, non è arrivata l'apertura, dato che i catalani preferirebbero impostare la trattativa per un addio a titolo definitivo. E’ attesa una risposta da parte del Barcellona, con tutto la dirigenza bianconera che sta aspettando che i blaugrana sciolgano le riserve sul giocatore comunitario (è in possesso di passaporto spagnolo) che, alla corte di Flick, sta trovando davvero poco spazio fra scelte tecniche e problemi di natura muscolare.

