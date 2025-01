Juventus, nuovi contatti per Araujo: la formula per portarlo a Torino

La Juventus vuole accelerare per l'arrivo di un difensore. Probabilmente saranno due a fine mercato, se non tre in caso di cessione di Danilo., centrale classe '99 del Barcellona e della nazionale uruguaiana. L'idea dei bianconeri è quella di provare a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, i contatti sono già stati avviati e nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui per provare a sbloccare l'affare.- Il giocatore ha già dato apertura al trasferimento alla Juventus, il Mundo Deportivo racconta che ha confidato ai compagni di squadra che vorrebbe andare via e nel mirino ha anche la Premier League: col Barcellona. L'ostacolo principale dell'operazione è proprio lo stipendio che il difensore percepisce in Spagna; considerando che tra un anno e mezzo Araujo potrebbe liberarsi a zero, il Barcellona vorrebbe chiudere la sua cessione a titolo defintivo. La Juve spinge e presto alzerà il pressing per l'uruguaiano, lì dietro Motta continua a essere in emergenza e serviranno almeno due rinforzi.

- L'altra pista che i bianconeri stanno portando avanti parallelamente è quella che porta ad. Classe 2003, il portoghese è gestito da Jorge Mendes che in estate con la Juve ha chiuso l'affare-Conceiçao: l'idea è quella di impostare una trattativa simile a quella che ha portato l'attaccante a Torino, prestito oneroso e poi si vede (eventualmente con un diritto di riscatto)., il Benfica continua sulla sua linea: il club non vuole venderlo per una cifra inferiore dai 100 milioni della clausola rescissoria.