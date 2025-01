Araujo-Juventus, cosa succede dopo le parole di Flick. E adesso Antonio Silva...

Ci sono parole leggere, e poi parole pesanti. O comunque con qualcosa in più dentro. Ecco: come classificare quelle di Flick su? Stanno un po' lì, un po' nel mezzo. Anzi: nel bel mezzo della trattativa tra, al momento in standby (e non arenata) per gli impegni dei bluagrana in Supercopa de Espana, con la squadra catalana attesa dalla super sfida contro il Real Madrid per il primo trofeo stagionale. Naturalmente, non si può parlare d'altro.Però le parole del tecnico tedesco, che pure è stato abbastanza chiaro, hanno fatto parecchio rumore. Soprattutto in. "Lo voglio nella mia squadra - la dichiarazione -, è uno dei migliori difensori che ci siano”. Eh, e se ne sono accorti in tanti. Perché poi la Juve deve pure guardarsi indietro, specialmente per i club inglesi che vogliono capirne di più sulla situazione. In particolare quella economica. Il nodo resta prevalentemente questo, e si lega alle richieste del. Alte. Più alte del previsto, almeno. Si parla di una cifra totale da 40 milioni, ma con la possibilità di partire con un prestito.

La trattativa ripartirà dunque lunedì, giorno fondamentale per capire le intenzioni del board spagnolo e fin dove potrà spingersi Cristiano Giuntoli con i suoi collaboratori.Araujo è balzato in pole, a prescindere da ciò che dica Flick. E' proprio il giocatore a volersi guardare intorno...