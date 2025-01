Inter, Inzaghi: "Gli arbitri possono sbagliare, come stasera e in Supercoppa..."

Getty Images

, allenatore dell'Inter, ha commentato a Dazn il pareggio in rimonta per 2-2 subito a San Siro contro il Bologna. Importante lo sfogo rivolto al mondo arbitrale con il tecnico nerazzurro che ha ricordato anche i torti subiti, a suo dire, nella finale della Supercoppa persa 3-2 a Ryiad contro il Milan."Complimenti al Bologna, sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile da affrontare. Per me la squadra ha fatto un'ottima partita, venivamo da un tour de force e abbiamo lottato creando tanto e concedendo il giusto. Non era facile. Siamo andati sotto dopo una deviazione un po' sfortunata, un altro gol su un rimpallo di un nostro difensore, ma la squadra è sempre stata in partita, ha fatto quello che doveva fare. Bisogna rispettare l'avversario".

"Normale che ci sia un po' di amaro in bocca, potevamo fare il 3-2. Ma giocavamo contro una squadra fisica, che ci prendeva sempre alti, è stata una partita dispendiosa. Volevamo i tre punti, ma ci sono anche gli avversari"."Lotta scudetto? Dobbiamo guardare noi stessi, venivamo da sei partite vinte e oggi abbiamo pareggiato. Questo è il momento di fare qualcosa in più, abbiamo problemi di rotazioni e calendario, ma come tutte. Sapevamo sarebbe stato difficile visto il calendario"."Le proteste nel finale? Non c'è nessun problema, i ragazzi erano un po' agitati e nervosi e non volevo che qualcuno esagerasse. Gli arbitri possono sbagliare, come è stato stasera e come è stato in Supercoppa. Volevo mantenere la calma".