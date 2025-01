AFP via Getty Images

(venerdì 10 gennaio ore 20.45): arbitro Tremolada, assistenti Tolfo e Trinchieri con Arena quarto uomo, Camplone e Di Paolo al Var.(sabato 11 gennaio ore 15): arbitro Chiffi, assistenti Imperiale e Preti con Collu quarto uomo, Marini e Sozza al Var.

(sabato 11 gennaio ore 15): arbitro Mariani, assistenti Dei Giudici e Ceccon con Perri quarto uomo, Serra e Guida al Var.(sabato 11 gennaio ore 18): arbitro Fabbri, assistenti Rossi M. e Rossi L. con Ayroldi quarto uomo, Meraviglia e Paterna al Var.(sabato 11 gennaio ore 20.45): arbitro Marchetti, assistenti Alassio e Cipressa con Perenzoni quarto uomo, Di Paolo e Camplone al Var.(domenica 12 gennaio ore 12.30): arbitro Colombo, assistenti Perrotti e Niedda con Galipò quarto uomo, Mazzoleni e Meraviglia al Var.

(domenica 12 gennaio ore 15): arbitro Piccinini, assistenti Berti e Vecchi con Feliciani quarto uomo, Paterna e Guida al Var.(domenica 12 gennaio ore 18): arbitro Abisso, assistenti Scatragli e Zingarelli con Manganiello quarto uomo, Sozza e Serra al Var.(domenica 12 gennaio ore 20.45): arbitro Zufferli, assistenti Cecconi e Fontemurato con Sacchi quarto uomo, Ghersini e Marini al Var.(lunedì 13 gennaio ore 20.45): arbitro Dionisi, assistenti Del Giovane e Pagliardini con Marinelli quarto uomo, Guida e Mazzoleni al Var.