Argentina: Di Maria decide l'amichevole. Quanti gol ha fatto in nazionale?

Getty Images

Con un gol diha vinto 1-0 in amichevole contro l'Ecuador a Chicago, con la nazionale albiceleste impegnata in un test nel percorso che la porterà a difendere il titolo della Copa America., ha segnato al 40' il suo 31mo gol con la maglia dell'Argentina.ha lasciato poi il posto a Messi al 56', ma la stella dell'Inter Miami non è riuscita ad aiutare l'Albiceleste a rafforzare il risultato.La partita, come ricorda l'Ansa, è stata una delle due amichevoli che la Selección ha programmato prima dell'inizio della Copa America il 20 giugno contro il Canada ad Atlanta.

I campioni del mondo in carica affronteranno venerdì il Guatemala nel Maryland.