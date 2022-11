Lionel Messi non vuole assolutamente saltare la partita d'esordio dell'Argentina, contro l'Arabia Saudita, in programma domani alle 11 come gara inaugurale del Gruppo C. ll commissario tecnico Scaloni era in trepidazione per capire se potesse contare sull'uomo più atteso dei Mondiali in Qatar, che ha però scacciato i dubbi.



CAVIGLIA GONFIA - Il fenomeno del Paris Saint-Germain si era allenato infatti a parte negli ultimi giorni: le telecamere hanno mostrato la caviglia destra di Messi molto gonfia, con il 10 che non è nelle migliori condizioni fisiche. TyC Sports ha pubblicato sui propri canali una foto che aveva preoccupato i tifosi: non c'è però alcuna lesione ossea o legamentosa, ma solo tanto liquido dopo la botta in amichevole contro gli Emirati Arabi.



LE PAROLE DI MESSI - Queste le dichiarazioni in conferenza del capitano dell'Albiceleste: "Mi sento molto bene fisicamente. Sarà il mio ultimo mondiale, spero di chiudere al meglio. Mi rende felice che tantissima gente spera che vinca l'Argentina. Arrivo in un grande momento sia personalmente che fisicamente e non ho nessun problema. Ho sentito dire che mi sono allenato diversamente o che ho preso una botta, per precauzione ma niente di strano".