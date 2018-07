Javier Mascherano, centrocampista dell'Argentina, dopo aver dato il suo addio alla nazionale, parla di Messi e dell'Albiceleste: "Abbiamo dato tutto, abbiamo fatto del nostro meglio, ma abbiamo affrontato un ottimo avversario. A volte abbiamo avuto la partita dalla nostra parte, altre no. Siamo stati in grado di reagire la prima volta. Dal momento in cui è arrivato il 2-2, non abbiamo trovato la reazione. Messi? Era ovviamente triste, come tutti gli altri. Penso che non sia il momento di fare alcuna analisi a riguardo. Lasciate il ragazzo tranquillo. Per me finisce la cosa più bella della mia carriera. Per 19 anni, la nazionale è stata la mia vita. Le devo tutto".