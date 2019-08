Il cucchiaio è sempre un modo pericoloso per tirare un rigore. Se si segna si mettono in evidenza coraggio e personalità, quando si sbaglia ecco la figuraccia. Per credere, chiedere a Adam Bareiro, attaccante classe '96 del San Lorenzo che nel 2-2 contro il Rosario ha provato il cucchiaio dal dischetto ma ha calciato alto.