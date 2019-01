Medhi Benatia vuole palesemente abbandonare la Juventus dove non trova lo spazio desiderato. Su di lui, come riporta Daily Mail, è forte l'interesse dell'Arsenal. Non è da escludere che il marocchino potrebbe rientrare nell'affare Ramsey che invece di arrivare a giugno a parametro zero, anticiperebbe l'arrivo a gennaio. Ipotesi per il momento difficile poichè la Juventus non vuole vendere il difensore senza prima aver trovato un sostituto.