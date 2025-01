Arsenal, infortunio al legamento crociato per Gabriel Jesus

Getty Images

La paura e la preoccupazione in casa Arsenal si sono rilevate più che fondate. E’ arrivato, infatti, un comunicato ufficiale da parte dei Gunners riguardo le condizioni di Gabriel Jesus: “Oltre ad essere stato sostituito durante la partita di domenica contro il Manchester United, Gabriel Jesus ha ricevuto ampie valutazioni, scansioni e revisioni specialistiche che

Continueremo a tenere tutti aggiornati sul recupero di Gabby, con tutti nel club completamente concentrati sul supporto di Gabby per garantire che torni in piena forma il prima possibile”.Schierato nella formazione titolare contro il Manchester United nel terzo turno di FA Cup da Mikel Arteta, l'attaccante brasiliano è rimasto in campo solo 40 minuti prima di essere sostituito da Raheem Sterling, a causa di un infortunio al ginocchio: nel tentativo di contrastare Bruno Fernandes e riappropriarsi del pallone davanti alla propria area, Gabriel Jesus è caduto male e si è accasciato a terra, in lacrime, prima di essere trasportato fuori in barella. Servirà, chiaramente, molto tempo prima di rivedere il brasiliano in campo, con i Gunners che