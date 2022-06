Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, l'Arsenal è già al lavoro per la nuova stagione. Lavori in corso a centrocampo dove ci saranno nuove entrate e alcune uscite:, protagonista con gol nell'ultima gara del Belgio in Nations League (1-1 col Galles) e deciso ad alzare l'asticella della sua carriera.- Tra i due club c'è una: il centrocampista uruguaiano ha salutato la Fiorentina con un post sui social, tornerà a Londra ma è fuori dai piani di Arteta; contratto in scadenza nel 2023, l'Arsenal vorrebbe trovargli subito una sistemazione per non perderlo a zero tra un anno. In mezzo al campo piace anche Yves Bissouma del Brighton, sul quale però è in vantaggio il Tottenham di Conte. In uscita anche Xhaka, l'anno scorso molto vicino alla Roma.- Per rinforzare l'attacco, i riflettori sono puntati (anche) sulla Serie A: i Gunners - che hanno perso Lacazette -. Occhio alla concorrenza però, perché su Scamacca ci sono anche Borussia Dortmund e Psg, ha già incontrato l'agente del giocatore. Il primo obiettivo dell'Arsenal lì davanti però è Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City dopo l'arrivo di Erling Haaland. Idee e trattative, per un Arsenal work in progress che può parlare... italiano.