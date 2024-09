Arsenal, ufficiale: rinnova Arteta

Arsenal FC via Getty Images

La notizia era già nell'aria da tempo e ora è ufficiale:: "Mi sento estremamente orgoglioso, molto emozionato e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà dopo. Sono orgoglioso di essere dove sono e di avere i rapporti che ho con tutti nel club. Mi sento estremamente fortunato a lavorare ogni singolo giorno con brave persone e con l'ambizione che abbiamo qui. Mi sento molto ispirato, mi sento stimolato, mi sento supportato e voglio fare molto di più di quello che abbiamo già fatto insieme. Insieme ai giocatori e a tutti nel club, non vediamo l'ora di vedere i prossimi anni, con i nostri sostenitori, che hanno trasformato emotivamente il club e la squadra. I nostri sostenitori hanno trasformato le persone e ora siamo diversi. Si può dire che siamo diversi e per me, questo è merito loro. Non vediamo l'ora di continuare il viaggio insieme".

Arrivato il 22 dicembre 2019 dallo staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City, finora ha raccoltoe 247 reti subite.Arteta era già stato all'Arsenal da calciatore, segnando 16 gol in 150 partite allenato da Arsene Wenger vincendo due coppe d'Inghilterra (nel 2014 e nel 2015) e due Supercoppe inglesi nel 2015 e nel 2016. Gli stessi trofei conquistati anche da allenatore:da tecnico ha sempre migliorato la posizione in classifica: ottavo, quinto e

Mikel Arteta has committed his future to The Arsenalpic.twitter.com/fo9zS9jvL5 — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

