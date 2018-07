Lasaluta Kwadwo, nuovo giocatore dell'Inter. Questo il saluto del club bianconero: "Insieme ad Asa abbiamo compiuto un percorso, semplicemente, straordinario. E' arrivato in bianconero nel 2012, e questo significa che ha vinto ben 6 dei sette scudetti da #MY7H.Letteralmente instancabile e dotato di una grande duttilità tattica, Kwadwo (che il prossimo anno vestirà la maglia dell’Inter) ha disputato ben 156 partite in tutte le competizioni, segnando 5 reti. Ma soprattutto parla per lui un palmarès da brividi: 6 Scudetti, 3 Supercoppe, 4 Coppe Italia, nominato anche nel 2013 calciatore ghanese dell’anno.".