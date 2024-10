Juventus-Stoccarda: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or Licensors

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Partita : Juventus-Stoccarda

: Juventus-Stoccarda Data : martedì 22 ottobre

: martedì 22 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K Streaming TV: Sky Go, Now TV

La terza giornata dimette in scenaI bianconeri arrivano alla partita dopo due vittorie consecutive e lo slancio della bella e sofferta vittoria di Lipsiaper 3-2 in trasferta. I tedeschi, invece, devono dare una svolta al loro girone dopo la sconfitta con il Real Madrid e il pareggio in casa con lo Sparta Praga.

Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cambiaso; McKennie, Fagioli, Thuram: Coincecao, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago MottaNubel; Stenzel, Rounault, Chabot, Mittelstadt; Karazo, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. HoenesLa Juventus ha recuperato Weston McKennie, che si è allenato in gruppo e si candida a una maglia da titolare nonostante il ballottaggio con Douglas Luiz. In attacco ci sarà Coincecao, l’eroe di Lipsia, nel tridente con Vlahovic e Yildiz, chiamato a riscattarsi dopo la prestazione opaca con la Lazio. In difesa dubbio tra Savona e Cabal, con Cambiaso che potrebbe giocare a destra: da osservare anche la situazione di Danilo, probabile mossa a sorpresa di Thiago Motta, con Gatti in panchina.

Lo Stoccarda, dopo un punto in due partite, si affida al 4-2-3-1. Davanti l’osservato speciale è Demirovic, autore di cinque gol in sette partite in Bundesliga. Dietro all’attaccante tridente con Undav, Millot e Stiller, che rimane in ballottaggio con Rieder.La sfida tra Juventus e Stoccarda sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Telecronaca affidata a Federico Zancan, seconda voce Giancarlo Marocchi