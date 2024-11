Aston Villa-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

2024 Getty Images

Riparte lacon la quinta giornata della fase campionato e tornano in campo i bianconeri: c'èLa squadra di Thiago Motta, fresca dello spento 0-0 contro il Milan a San Siro in campionato, deve ripartire anche in Europa dopo la sconfitta contro lo Stoccarda all'Allianz Stadium e il pareggio di Lille. I punti conquistati finora sono 7.Ne ha due in più l'Aston Villa, che contro il Bruges in Belgio ha perso la sua prima partita subendo anche il primo gol in questa competizione dopo le tre vittorie di fila contro Young Boys, Bayern Monaco e Bologna.

Tutte le informazioni su Aston Villa-Juventus: Aston Villa-Juventus: mercoledì 27 novembre 2024: 21.00: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Emery.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Motta. Non c'è Onana nell'Aston Villa, McGinn con Tielemans mentre il tridente Bailey-Rogers-Ramsey è favorito per supportare Watkins. Nella Juve da valutare Vlahovic: se non recupera, pronto Weah.

- Aston Villa-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming per gli abbonati a Prime Video mediante app o sito su dispositivi mobile e pc.