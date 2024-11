Aston Villa-Juventus, le pagelle di CM: Gatti e Locatelli fondamentali. Dibu Martinez illegale

Getty

Le sue uscite sono tutti atti di coraggio. E' tra i migliori al mondo, e lo dimostra nei dettagli così come nelle cose grosse: la parata su Conceicao è illegale.Niente infamia, niente lode. Poca spinta, ma buona sostanza.Weah parte poco, e sugli inserimento di Koopmeiners tiene la linea dritta. Il fuorigioco funziona a meraviglia.Sfiora il gol prima di tutti, poi prende un giallo un po' così.Dopo la nazionale francese, pure con il Villa sfiora il gol su punizione. Si ferma alle doti balistiche, però.

Più una fase che l'altra. Indovinate pure dov'è che affonda. Indovinate dov'è che domina.Dal 76'Prova a dare manforte davanti.Passa un po' di tempo a inventare, un altro bel po' di tempo a litigare.L'uomo in meno della fase offensiva del Villa. Non affonda mai.Dall'86'sv250esima presenza e naturalmente è il più osannato. Poca tecnica, tigna enorme.Come Bailey: sugli esterni l'Aston Villa arriva sempre per sperperare, e con imprecisioni banali.

Gli manca il gol e Di Gregorio è bravo a negarglielo. Pericolo costante finché è in campo.Dal 76'- Ci prova.Ha firmato per il pareggio, ma è davvero soddisfatto? L'Aston Villa colpisce di più, ma meno forte del previsto.Watkins calcia un rigore in movimento, resta su fino all'ultimo a la smanaccia. Molto più complicato di quel che sembra.La prova di Milano ha un colpo di coda, e l'incostanza è il prezzo da pagare, pure per le tante partite ravvicinate. Prova a metterci una toppa. Spesso ci riesce.

Dal 60'- Si fa trovare pronto quando serve.Primo tempo devastante: copre tutto e tutti, fa a schermaglie pure con Watkins. Il giallo gli cambia il mood.A proposito di primi tempi devastanti: chi passa da Gatti, passa pure un quarto d'ora complicato. Due chiusure e una ribattuta di petto. Aura.Meno dentro il campo, però perfetto in chiusura. Solo un volto della medaglia: lo si prende volentieri.Tra i migliori nei primi 45', tra i migliori pure nella ripresa. Il piede sul tiro di McGinn vale tutto il prezzo del sacrificio. Fondamentale.

Parte bene, poi si spegne. Ed è un peccato, perché la Juve avrebbe avuto bisogno più spesso del suo dominio in campo.Dall'86'svParte tutto da lui, e parte sempre bene. Cioè: con un uomo saltato. Chico è la lampadina della Juve, l'accende e la spegne a suo piacimento. Il gol non c'è per un millimetro. E per un Dibu monumentale.Non è tanto questione di posizionamento, dell'importanza all'interno del gioco di Motta. E' proprio ciò che può dare rispetto a ciò che dà. C'è un dislivello clamoroso, che influenza il pensiero generale sul suo apporto. Ancora insufficiente.

Un paio di volte esce fuori alla grande, altrettante volte si ferma ai 'potrei', senza affondare. La Juve attacca molto poco dal suo lato.Dall'82'SVE' la partita che deve fare: sponde, inserimenti, riferimento. Non affonda perché non ha modo, ma sembra tutto in linea con le richieste.La squadra ha carattere, risponde, e compie nel suo piccolo un miracolo chiaro: ci fa dimenticare dell'enorme emergenza. Altro clean sheet, da non buttare. E il gol è questione di millimetri.