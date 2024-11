AFP or licensors

(calcio d'inizio alle ore 21:00) -(4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. (A disp. Gauci, Olsen, Konsa, Mings, Barkley, Duran, Buendia, Philogene, Nedeljkovic, Maatsen, Bogarde). All. Unai Emery.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. (A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Rouhi, Mbangula). All. Thiago Motta.è una gara valevole per la quinta giornata di. I bianconeri si presentano a Birmingham con 7 punti in classifica, due in meno dei padroni di casa.

Dall'altra parte assenti Amadou Onana e Jacob Ramsey, recuperano Boubacar Kamara ed Ezri Konsa. Diego Carlos e Duran sono diffidati.Arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano, assistito dai connazionali Diego Barbero e Angel Nevado con Juan Martinez Munuera quarto uomo, Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra al Var.Nel prossimo turno gli inglesi fanno visita al Lipsia in Germania, mentre

