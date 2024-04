Aston Villa-Olympiacos: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(giovedì 2 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in Conference League. Entrambe le squadre si sono qualificate ai calci di rigore: gli inglesi contro i francesi del Lille, i greci contro i turchi del Fenerbahce. Arbitra l'italiano Marco Guida, assistito dai connazionali Filippo Meli e Giorgio Peretti con il lituano Donatas Rumsas quarto uomo, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati al Var. Il ritorno è in calendario giovedì 9 maggio a campi invertiti al Pireo. Sempre in Grecia, ma all'AEK Arena di Atene, si gioca la finale mercoledì 29 maggio contro la vincente di Fiorentina-Bruges.

Partita: Aston Villa-Olympiacos.Data: giovedì 2 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Sky Sport, Dazn.Streaming: Sky Go, Now e Dazn.- Aston Villa-Olympiacos viene trasmessa in diretta anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre sarà visibile in diretta su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

- Telecronaca affidata a Nicola Roggero su Sky e Now.- Alle prese con il dubbio Tielemans, Emery non può contare sul portiere argentino Emiliano Martinez (squalificato) oltre agli infortunati Zaniolo, Ramsey, Moreno, Mings, Kamara e Buendia. Dall'altra parte l'altro allenatore spagnolo Mendilibar deve fare a meno degli squalificati Masouras e Ntoi oltre agli infortunati Fadiga e Laidner.(4-3-2-1): Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins. All. Emery.(4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.