Atalanta, prima offerta per Danso. E Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per Lookman

I contatti con gli agenti del nazionale albanese vanno avanti da giorni e sul piatto c’è una ricca offerta contrattuale. Manca, però, l’accordo con l’Atalanta che darebbe il via libera alla cessione del giocatore solo di fronte a un’offerta davvero vantaggiosa. Quanto?La Dea è attiva sul mercato perché non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Djimsiti., difensore 25enne protagonista di un ottimo Europeo con la maglia dell’Austria. Dodici mesi fa il Lens aveva respinto le avances del Napoli con l’annuncio del rinnovo del contratto fino al 2027.per abbracciare la serie A. Sullo sfondo resta la candidatura del centrale argentino del Marsiglia

Una volta sistemato il reparto difensivo con un possibile secondo innesto dopo aver accolto Ben Godfrey dall’Everton, l’Atalanta inizierà una serie di valutazioni su quello offensivo.. L’Al Ittihad sembrava una minaccia seria a fine giugno ma ora, dopo l’acquisto da record di Diaby dall’Aston Villa, sembra aver mollato la presa. Lo Stoccarda ha bussato alla porta della Dea per El Bilal Touré, lo sfortunato attaccante che ha mostrato buone cose solo nel finale della scorsa stagione perché costretto a lungo ai box per un grave infortunio. I nerazzurri hanno aperto al club tedesco e ora attendono una proposta ufficiale.