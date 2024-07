Atalanta, il messaggio alla Juve per Koopmeiners: Gasperini lo mette al centro, ma il pressing continua

Getty e Calciomercato.com

Ne aveva convocati ventiquattro il tecnico dell'Atalanta mister Gasperini all'AFAS Stadion di Alkmaar per mettere alla prova i suoi titolari in vista dell'importante Supercoppa contro il Real Madrid, il prossimo 14 agosto a Varsavia. In campo ne sono entrati ventidue, compresi tanti giovani eautore di una leggerezza difensiva nel finale che ha scaturito il 2-2.Gli unici a non aver allacciato le scarpette sono stati il terzo portiere Rossi, non una novità, e. A dimostrazione che l'interesse del club qatariota è più forte che mai e i Percassi, informati personalmente dal veterano nerazzurro, potrebbero dargli il via libera al trasferimento a suon di milioni.

Il ragionamento opposto a quello fatto peral centro del progetto e della formazione titolare del Gasp. Il pressing della Juve continua in queste ore e non si è mai fermato, ma la dirigenza nerazzurra non vuole sentire ragioni.l'ha voluto ribadire l'ad nerazzurro Luca Percassi nei giorni scorsi, pur non essendo sollecitato sul tema. Un chiaro messaggio per i bianconeri, che giocano al rialzo di milione in milione e ora si sono fermati a quota 45, con i bonus 48.dal momento che il valore del tuttocampista è di 60 milioni e un'offerta da 47 è già stata rifiutata un anno fa, senza la vetrina europea.

Inoltre, è da marzo che la Juve ha contattato l'agente del giocatore,quando ancora Koopmeiners lottava per tre obiettivi, per proporgli una bozza di contratto e fargli presente il suo interesse. Un atteggiamento che non è mai piaciuto alla società, abituata a lavorare in modo diverso. In più, si tratta sempre di una, che verrebbe così favorita nella corsa ai primi posti in Serie A.Insomma, l'unica offerta in grado di far cambiare idea ai Percassi non deve più essere sotto i 60 milioni, ma anche in quel caso. Ora gli uomini di mercato nerazzurri sono impegnati a cercare un nuovo difensore, la priorità è diventata la retroguardia eil tesoretto per investire ce l'hanno già senza bisogno di vendere e inoltreha fatto capire oggi che vede in Koopmeiners il traino per la trequarti contro il Real Madrid e nella Super Champions.