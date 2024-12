Getty Images

Atalanta, Ambrosini esalta Ederson: "Top europeo. Se Koopmeiners vale 60 milioni..."

Redazione CM

6 minuti fa



L'Atalanta vola. La sconfitta del Napoli contro la Lazio ha fatto rimanere i partenopei a 32 punti, a due lunghezze dai bergamaschi, capolisti a quota 34. La Dea sogna in grande, anche grazie a Ederson, elogiato da Massimo Ambrosini negli studi di Dazn.



L'ex centrocampista del Milan ha preso come metro di paragone i 60 milioni spesi dalla Juventus per Teun Koopmeiners per esaltare ancora di più il brasiliano. In Europa ce ne sono pochi come lui: "Tra le cose che ha in più l'Atalanta c'è anche un giocatore come Ederson. Se Koopmeiners lo vendono a 60...Pochi sono come lui in Europa per quello che fa e per la qualità con cui lo fa: ce ne sono pochi così in giro. In questo momento è un top europeo".