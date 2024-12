Niente arbitro per protestare, niente coppa come scusa: Conte e Marotta, va bene se la favorita è l'Atalanta?

Vince la Lazio e cambia la capolista., in unaDecide, eroe per caso di un collettivo davvero splendido. La squadra di Baroni gioca e lotta che è una meraviglia.Perde il Napoli eLa gestione dei cambi fa discutere. Sembrano tutti tardino e quasi inutili, con i minuti affidati al cronometro. Ci sarà da riflettere.“Chi vuol esser favorito?” era il gioco di società che ci aveva fatto compagnia in autunno. Adesso siamo pronti a cambiare, e non solo grazie al cambio di stagione, con tombole e Risiko spolverati dagli scatoloni per le feste natalizie.Quindi favorita l’Atalanta, con asterischi per Inter e Fiorentina che hanno una partita da recuperare. Fate voi.conta per le discussioni tra tifosi socialmente impegnati, nel senso di applicati h24 sui social che alimentano gli algoritmi delle rivalità. In teoria, conta. In pratica, no.In pratica c’è solo da rimettere a posto ilIl gioco ruota attorno a Lobotka, stavolta ben limitato dalla sentinella Dia.Lotta ancora, ma non domina più: Gila lo mette a cuccia. EMcTominay si conferma tuttofare di qualità, peraltro ben specchiato dache tatticamente è assai più appariscente della sua criniera. Ha giocate di tutti i tipi e tutte perfette.Ci sono state comunque azioni di tutti i tipi, in Napoli-Lazio. Perfino di sponda e di astuzia. Nel secondo tempo quasi in stile padel, a buttarsi la palla di qua e di là. Anche dopo il gol segnato da Isaksen con la complicità dello spaesato Olivera.Altri avrebbero pianto, invocando la comprensione del tifosi. Baroni no. Bravissimo. Ma bravissimi tutti, nessuno escluso. E nessun sogno escluso, nemmeno quello dello scudetto.