L'esterno offensivo dell'Atalanta Ademola Lookman, intervistato da L'Eco di Bergamo, rivela il suo passaggio in estate al club bergamasco: "Congerton mi conosceva da tempo: in estate ho avuto una conversazione con il club e mi sono convinto che era la destinazione giusta per me. L'Atalanta la conoscevo bene,in Inghilterra tutti sanno quanto vale perché hanno visto cosa ha fatto in questi anni: sapevo che sarei arrivato in una grande squadra, che segna tantissimo".



LAZIO- "Noi proveremo a vincere: del resto ci proviamo sempre e tutti se ne accorgono vedendoci giocare. Affrontiamo una squadra forte e sarà una gara rognosa, come d'altronde tutte quelle di A: noi, però, siamo pronti a tornare a fare punti. La Serie A è dura quanto la Premier, qui tutte le squadre sono forti e combattono ad alto livello".



HØJLUND- "Con Højlund mi trovo molto bene. Rasmus è un ottimo giocatore e ha il futuro dalla sua: si allena bene, è sempre concentrato e sta migliorando a vista d'occhio. Sono sicuro che continuerà su questa strada. Il mio modello? Sadio Mané".