FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.



ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Partey, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta

La tre giorni die la tripla sfida trasi chiude con il match tra. Al Gewiss Stadium va in scena la sfida tra gli orobici diPiero Gasperini e i Gunners di. I nerazzurri arrivano al match dopo il 3-2 in rimonta sulla Fiorentina mentre l’Arsenal si è aggiudicato il North London Derby contro ilgrazie a una rete di Gabriel. Prende il via la fase campionato della nuova Champions League delle due squadre, con la nuova formula che prevede otto turni di cui quattro in casa e quattro in trasferta.