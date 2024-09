Arsenal, Jorginho: "L'Atalanta dimostra quanto è forte il calcio italiano. Retegui sta crescendo"

Getty Images

Parte da Bergamo il cammino dell'nella UEFA Champions League 2024/25. Domani i Gunners affrontano l'nella prima giornata della nuova fase campionato e in conferenza stampa è intervenuto il centrocampista dei londinesi: le sue dichiarazioni.- "Mi aspetto una partita molto difficile. L'Atalanta è una squadra molto fisica, dobbiamo stare attenti, hanno molta qualità e fisicità. E' sempre un'emozione tornare un'Italia".- "Non andrei a parlare dei nomi. La loro forza è il collettivo, ci stiamo preparando per una partita dove dobbiamo fare molta attenzione. Non sono rimasto stupito dalla vittoria dell'Europa League, l'Atalanta è una squadra che continua a crescere, meritano di essere dove sono, stanno mostrando che il calcio italiano è forte, lo è sempre stato è continua ad esserlo".

- "Dobbiamo adattarci tutti, dobbiamo imparare tutti come funziona. La cosa sicura è che bisogna vincere".- "E' un giocatore molto forte, specialmente in area. Vede benissimo la porta, non dobbiamo lasciargli spazio. Sta crescendo tanto e sta migliorando, è un giocatore davvero molto bravo".- "Abbiamo lavorato tanto cercando di migliorare giorno dopo giorno, dobbiamo prendere ciò che è successo lo scorso anno come una lezione: dobbiamo essere pronti per domani perché sarà una gara difficile".

- "La situazione è questa, noi lavoriamo per arrivare a queste partite. Cercheremo di fare il nostro meglio per ottenere i risultati".- "Non credo che sia una questione di pressione, credo che bisogna imparare a giocare certi tipi di partita. Pian piano sta accadendo".