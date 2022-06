Undici anni dopo, si cambia. In casa Atalanta è stata approvata, tramite riunione dei soci al 'Centro Bortolotti' di Zingonia, una modifica allo statuto societario che riporterà - non accadeva dal 2011 - l'esatta coincidenza dei termini di esercizio del bilancio con la stagione sportiva. In pratica, i dodici mesi seguiranno quelli della squadra di Gasperini - dal primo luglio al trenta giugno, come riferisce 'L'Eco di Bergamo' - e non più da gennaio a dicembre come accaduto in questi anni.