Se Carnesecchi è promesso sposo alla Lazio nonostante l'infortunio, il destino di Okoli e Cambiaghi è ancora legato all'Atalanta. Pare infatti che dopo il grande successo dei giovani Scalvini e Cambiaghi nelle rispettive nazionali, l'Atalanta abbia fatto marcia indietro sull'intenzione di fare plusvalenze con i suoi gioielli e che stia pensando anzi di trattenerli.



Al momento sembra che la società, in accordo con Gasperini, abbia deciso di blindarli almeno fino a fine luglio, per testare in ritiro la loro qualità in ritiro, a Zingonia e a Clusone, e capire se possono essere utili alla causa nerazzurra. Lo stesso discorso riguarderebbe anche l'esterno Zortea.