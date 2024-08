Middle East Images/AFP via Getty Images

Atalanta-Becao: novità sulla trattativa, c'è un'altra idea

45 minuti fa



Grandi manovre in casa Atalanta. La squadra di Gasperini deve mettere delle toppe in un reparto, quello della difesa, raffazzonato dalle tante assenze. Scalvini si è infortunato seriamente e ne avrà per mesi, Toloi e Kolasinac si sono già fermati per delle noie fisiche e i risultati si vedono. Contro il Real Madrid sono arrivate due prevedibili reti, fatto ricapitato anche a Torino dove Ilic e Adams hanno pasteggiato contro Hien e compagni.



MERCATO - Gasp è stato chiaro: vuole un rinforzo e aveva identificato in Rodrigo Becao il profilo giusto. L'ex Udinese, ora al Fenerbahce, conosce bene il campionato e sa giocare a tre in più ruoli - dal braccetto al centrale. I turchi però hanno rifiutato la prima offerta per lui: il prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri è stato rispedito al mittente. Nelle prossime ore l'Atalanta potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Istanbul ma si stanno vagliando anche altre piste di difensori esperti e già pronti.