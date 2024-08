Atalanta, Carnesecchi o Musso? Gasperini ha fatto la sua scelta: come cambia il mercato

Il primo per le coppe e il secondo per il campionato?ha fatto luce sulla situazione legata alla porta dell’e ha annunciato che, dopo la finale dicon il Real Madrid, in casa nerazzurra cambieranno i piani. L’allenatore piemontese ha, infatti, deciso che durante la stagione 2024/2025 ci sarà una gerarchia bene precisa tra i pali. Questo porta conseguenze anche sul fronte calciomercato.– Durante lo scorso anno, Gasperini si era ritrovato con due grandi portieri da dover alternare tra coppa e campionato. Adesso, però, i piani sono cambiati e dalla stagione 2024/2025 ci sarà un solo portiere titolare: “. Ancora per la Supercoppa giocherà Musso perché se l'è guadagnata sul campo ed è giusto così. Poi non funzionerà più come l'anno scorso. Dovrò fare delle scelte, ma non le dovrò fare solo io. Sono contento di entrambi, ma dopo la Supercoppa, se il problema resta, lo dovrò risolvere".

– Vista la grande stagione che haha vissuto da protagonista, iltra i pali dovrebbe essere proprio l’ex numero uno della Cremonese, con Musso che - dopo le dichiarazioni di Gasperini – si ritroverebbe ai margini.- Le dichiarazioni diparlano chiaro e sono facilmente interpretabili: il tecnico si augura che l’Atalanta possa trovare una sistemazione per uno dei due portieri, in modo tale da non ritrovarsi a gestire una situazione scomoda.. L’argentino, da alcune settimane, è stato accostato a diversi club italiani: Torino, Parma, Genoa e Fiorentina. Il club ligure, però, ha già chiuso per Gollini e si è tirato fuori dalla corsa. Resta vivo l’interesse dei, che però adesso sembrano anche sulle tracce dello svincolato De Gea. Dopo la finale di Supercoppa, comunque, è molto probabile che l'argentino possa lasciare l'Atalanta.