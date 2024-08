Gasperini: "Koopmeiners ha un accordo con la Juventus. Non vuole più giocare con l'Atalanta, il club si sente ricattato"

Getty Images

ha fatto la sua mossa. Dopo mesi di corteggiamento da parte della, il centrocampistaè andato al muro contro muro contro il suo attuale club. A renderlo noto è l'allenatore dei bergamaschi,, che ha rilasciato una scoppiettante intervista a "L'Eco di Bergamo", queste le sue parole."La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poisi sente. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Insomma parole di rottura verso un pilastro della squadra a pochi giorni dallacontro il, gara storica e della quale a questo punto l'olandese non farà parte.

"La società ha assunto un atteggiamento molto, perchéQuesta situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro", aggiunge Gasp. Nelle ultime settimane più volte la proprietà ha ribadito la centralità del giocatore nel progetto nerazzurro. Lucaaveva detto:"L’Atalanta è stata sfortunata nel perdere tre giocatori così importanti (oltre a, anche, infortunati, ndr).. Mancano ancora tre situazioni su cui la società sta lavorando", questo il grido d'allarme dell'allenatore.

Il mercato dunque si infiamma a Bergamo, non solo in entrata. In uscita ci sono infatti anche, che ha chieto la cessione e, con cui il rapporto non è mai decollato. "Sonoquando si verificano situazioni come quelle di El Bilal o Mitchel, perché poi finiscono per pesare.in Qatar? Lui ha deciso di".