"Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo". Con questa nota, l'Atalanta ha ufficializzato l'intervento - soluzione già ventilata nei giorni scorsi - per l'estremo difensore dell'Under 21, oggetto del desiderio in casa Lazio: adesso la trattativa, almeno per il momento, potrebbe subire uno stop.