Operazione o terapie, questo i dilemma che ruota attorno a Carnesecchi in questi giorni. Dai consulti della settimana scorsa l'intervento chiururgico sembrava inevitabile. Ma le valutazioni sulla sua situazione sono invece ancora in corso. Il giovane portiere resta una priorità della Lazio sul mercato, ma non c'è ancora certezza suo futuro. Questa mattina, per provare a fare un po' di chiarezza, a Radiosei è intervenuto il Presidente della Commissione Antidoping della FIGC, Prof. Giuseppe Capua, che è anche esperto in traumatologia dello sport e la relativa riabilitazione.



"Conosco la struttura del ragazzo. Io fossi la Lazio lo prenderei comunque. Se ha avuto solo una lussazione, bisogna capire se ha subito dei danni ai tessuti molli, ma su questo si staranno interrogando gli specialisti. Io non lo opererei, in genere se è la prima volta che subisce una lussazione è meglio aspettare. Ci sono terapie conservative che si possono fare prima. Mettendolo sotto i ferri, ovviamente i tempi di recupero si allungano, ma a quel punto bisognerebbe capire che tipo d’intervento verre svolto. Io ovviamente non ho visitato il ragazzo, ma credo che senza operazione il ragazzo potrebbe riprendere l’attività sportiva entro un mese, 40 giorni massimo. Di solito la lussazione viene operata subito, quindi se hanno deciso di attendere, forse stanno pensando di cominciare una terapia conservativa".