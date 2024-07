Atalanta, c'è solo una possibilità per battere la Fiorentina su Zaniolo

Getty Images

Due difensori, un esterno, un jolly dell'area piccola, un fantasista. Non è un errore, nel taccuino dell'Atalanta la ricerca di unè scritta due volte, perché per mister Gasperini, che a fine stagione ha scelto ancora di restare alla guida della panca nerazzurra, il reparto offensivo è il più importante di tutti. Soprattutto per rinforzarsi, come le altre big, alzando ancora l'asticella.Per questo la dirigenza nerazzurra si è tuffata subito supur essendo costoso sia il suo cartellino che il suo ingaggio. La storia del giovane che può riscattarsi conpiace tanto sia alche allo stesso giocatore, la cui preferenza in questo momento potrebbe fare la differenza: essere allenato dal tecnico di Grugliasco e poter partecipare alla Champions, anche a fronte di un abbassamento dello stipendio per il primo anno, potrebbero risultare decisivi nella scelta.

Ma c'è un altra soluzione, e ora sembra l'unica possibile per battere la spietata corte della Fiorentina, disposta ad acquistare il giocatore versando fino a 19 milioni di euro.magari inserendo determinate clausole che possano comunque dare il diritto ai Percassi di prolungare il matrimonio con Zaniolo. Cinque milioni di prestito oneroso versati oggi, con quindici da pagare a giugno 2025, vincolati magari. La fumata, bianca o nera, potrebbe arrivare anche oggi.