Atalanta, Godfrey è solo il primo: ecco i prossimi colpi

Come ogni annoha sbaragliato le concorrenti muovendosiera arrivato a giugno,a dicembre, ora ecco un altro colpo a giugno. Il difensore che sostituirà, un affare: pagato 10 milioni, quando ne aveva sborsati ben 27 l'Everton solo quattro anni fa.Ora la dirigenza nerazzurra dovrà capire se acquistare un altro difensore al posto dioppure utilizzare all'occorrenza, entro gennaio quando tornerà Scalvini, de Roon e un giovane dell'Under 23. Le priorità ora sono altre. Prima di tutto, accelerare l'affare. L'Atalanta è in vantaggio sulla Fiorentina per la volontà del giocatore, che vuole la Champions e Gasperini, e anche per i milioni offerti: 20, anche se in diritto di riscatto da decidersi a giugno 2025. La Fiorentina arriva solo a 16 milioni.

In secondo luogo,è alla ricerca di un esterno dopo il mancato riscatto di, ora al Bologna. Proprio i rossoblù, con, hanno mollato un po' la presa su Gosens e adesso ci si infila l'Atalanta, che sogna di riportare a Bergamo il suo ex esterno sinistro, già sbocciato con Gasperini. Intanto prosegue il dialogo con il Betis per cedere Bakker, che non ha trovato spazio in squadra.