Serie C terra di conquista per le seconde squadre: come cambia il campionato con Atalanta, Milan e Juve

Tutto è iniziato con la Juventus U23, poi diventata Next Gen, che ha aperto a una vera e propriain Serie C. Un cambiamento epocale, che nel corso degli anni ha generato diverse correnti di pensiero: tra i critici, per la verità sempre meno, e i sostenitori di un progetto chiaramentesenza dover ricorrere alle spirali infinite di prestiti. Una soluzione che per qualche anno è stata guardata con, fino a quando non sono maturati i primi frutti del progetto.

La parola futuro non è casuale, visto che è proprio il nome scelto dal, ultima arrivata, per la propria seconda squadra. Ma in che modo possono cambiare le prospettive di un campionato come quello di Serie C con gli innesti delle big di A? Sicuramente da un punto di vista geografico c'è già stato un primo scossone, con, cosa che comporterà maggiori difficoltà logistiche per quanto riguarda le trasferte. Un altro punto focale è quello legato agli stadi, considerato che le seconde squadre riescono con fatica a portare tifosi allo stadio, cosa che può in certo senso. Discorso opposto, invece, dal punto di vista, in virtù del fatto che blasoni importanti aumentano l'interesse. Insomma,

Dal punto di vista tecnico, invece, quali sono i punti cardine?i timori iniziali di avere squadre non competitive perché composte solo da giovani:. Non c'è il rischio 'squadra materasso' e, anzi, col passare degli anni e con l'acquisizione di esperienza e preparazione dei giovani e degli staff, le seconde squadreUltimo punto, ma non meno importante, quello legato alla. L'arrivo delle seconde squadre, a parere di alcuni,. Squadre abituate a navigare tra dilettanti e professionisti, potrebbero vedere ridotte sempre di più le chance di atterrare in C e godersi un giro di giostra nel calcio dei grandi. Prospettive plausibili, ma che non possono essere sufficienti per bloccare l'evoluzione di un. Pro e contro ai quali è giusto dare spazio, ma sempre con la consapevolezza che il futuro del pallone parla la lingua delle seconde squadre. Lo sa bene il Milan, che ha scelto ilper la propria selezione U23...