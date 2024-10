Atalanta-Celtic: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

che mercoledì sera in casa affrontano ilNegli ultimi tredici mesi in Europa i nerazzurri di Gasperini hanno perso solo con il Liverpool, e sono reduci da un pareggio stretto aAtalanta-Celtic: mercoledì 23 ottobre18:45Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)Sky Go, Now Tv

Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. All. Rodgers.Il Celtic arriva da una battuta d'arresto in campionato, raggiunto in vetta alla classifica di Premiership. Per essere più cinico sotto porta si affida al goleadorL'Atalanta invece ha ritrovato certezze in campionato con la cinquina al Genoa e i due gol al Venezia e si affida ache in media è decisivo in area ogni 70 minuti., il bosniaco ha più chance di farcela ma alla vigilia ci sarà il provino decisivo, con de Roon e Ruggeri pronti ad arretrare.

