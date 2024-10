Getty Images

Atalanta, Zappacosta festeggia le 100 vittorie tra Serie A e Premier League

42 minuti fa



L'ultima vittoria dell'Atalanta in casa del Venezia nell'ottava giornata di campionato è un successo fondamentale nella carriera di Davide Zappacosta. Per la squadra di Gasperini vuol dire tre punti e zona europea con un quinto posto da dividere con Fiorentina, Lazio e Udinese, ma i tre punti conquistati nella trasferta di Venezia per l'esterno classe '92 rappresentano la sua 100a vittoria considerando le partite tra Serie A e Premier League.



LA CARRIERA DI ZAPPACOSTA - I 100 successi raggiunti da Zappacosta solo il risultato di un cammino durante il quale ha giocato anche lontano dall'Italia: dal 2017 al 2019 ha giocato in Premier League con il Chelsea e quelle vittorie in Inghilterra hanno contribuito a raggiungere un traguardo importante. In Italia, invece, l'esterno ha vestito le maglie di Isola Liri, Avellino, Torino, Roma e Genoa prima di due parentesi con l'Atalanta: la prima nella stagione 2014-15, l'altra dal 2021 a oggi.