Atalanta-Como 2-3: il tabellino

Marcatori: 18' p.t. Zappacosta (A), 1' s.t. Strefezza (C), 9' s.t. Nico Paz (C), 13' s.t. Fadera (C), 52' s.t. Lookman rig. (A)Assist: 1' s.t. Sergi Roberto (C), 9' s.t. Sergi Roberto (C), 13' s.t. Nico Paz (C)Carnesecchi, Djimsiti, Koussounou, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Éderson (30' s.t. Vlahovic), Zappacosta (10' s.t. Cuadrado), Pašalić (1' s.t. Brescianini), Retegui (10' s.t. Lookman), De Ketelaere (14' s.t. De Ketelaere). All. Gasperini.Audero, Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno, Perrone (32' s.t. Goldaniga), Sergi Roberto, Strefezza (44' s.t. Engelhardt), Paz (44' s.t. Sala), Fadera (17' s.t. Mazzitelli), Cutrone (32' s.t. Gabrielloni). All. Fabregas.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.Ammoniti: 11' p.t. Sergi Roberto (C), 36' p.t. Moreno (C), 38' s.t. de Roon (A), 46' s.t. Van der Brempt (C)